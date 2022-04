Dois mortos e 12 feridos graves em quase 400 acidentes em dois dias da Operação Páscoa

A GNR registou, entre quinta e sexta-feira, 386 acidentes nas estradas portuguesas, dos quais resultaram dois mortos e 12 feridos graves, revelou a guarde, através de comunicado sobre a Operação Páscoa 2022.

Ambos os acidentes com vítimas mortais ocorreram no norte do país. Em braga, na quinta-feira, morreu um homem de 57 anos, na sequência de um despiste de velocípede. No dia seguinte, em Vila Real, um despiste de mota resultou na morte de um homem, também com 57 anos.

No mesmo comunicado, a GNR informa que foram fiscalizados já 9.788 condutores, dos quais 110 conduziam com excesso de álcool, 66 dos quais foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro (g/l). "Foram ainda detidas 56 pessoas por conduzirem sem habilitação legal".

Nos dois dias, foram ainda registadas 2.234 contraordenações, destacando-se 1.400 por excesso de velocidade.