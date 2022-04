Governo vai decretar luto nacional no dia do funeral de Eunice Muñoz

Na sequência da morte de Eunice Muñoz, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, disse numa entrevista à TSF que o Governo planeia decretar "luto nacional no dia do funeral" da atriz, sendo que é apenas necessário coordenar com a família da atriz e o Presidente da República.

"Sempre a celebrou e aplaudiu. É a senhora teatro, mas também do cinema e televisão. Para aqueles que já a acompanham há mais tempo, também vimos essas rugas a chegar, a evoluir e a consolidar essa natureza que todos reconhecemos. Há consenso em torno do talento, sem o qual é impossível a afirmação artística, e em torno do lado humano. O reconhecimento do público existiu mesmo nos vários momentos, tanto no teatro como na televisão. Tivemos a sorte e o privilégio de Eunice Muñoz e ela teve também a justiça de a ter em vida", disse o governante.

Também Marcelo Rebelo de Sousa já se manifestou acerca da morte da artista, entrando numa chamada telefónica em direto para o programa "Dois às 10", da TVI. O Presidente da República lembrou que era "muito frequente receber bilhetinhos dela, com uma letra perfeita com mais de 90 anos de idade".

Além dos bilhetes enviados, Eunixe Muñoz ligava também ao chefe de Estado: "Ela era notívaga, telefonava-me a meio da noite. Telefonava porque estava a pensar numa questão", disse Marcelo, lembrando que algumas das questões que a inquetavam estavam relacionadas com ajudas pensadas para colegas atores.

"Nós não a esqueceremos nunca", concluiu o Presidente.

Através da rede social Twitter, o primeiro-ministro disse que "Eunice Muñoz marcou de forma definitiva o teatro português, trabalhando com os mais importantes encenadores e companhias, sem nunca deixar de se renovar, de se reinventar, de conquistar gerações sucessivas".

António Costa considerou ainda que "a comunhão com o público foi uma constante ao longo da sua carreira, crente de que o teatro só faz sentido se for feito em função dos outros" e agradeceu à atriz "por tudo o que fez pelo teatro e pela cultura portuguesa".

