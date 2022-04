Rússia promete aumentar "escala dos ataques com mísseis" contra Kiev

A Rússia prometeu esta sexta-feira aumentar a "escala dos ataques com mísseis" contra Kiev, em resposta às incursões ucranianas em território russo.

Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa russo, disse que "o número e a escala dos ataques com mísseis em locais em Kyiv irá aumentar, em resposta a todos os ataques de tipo terrorista e sabotagem levados a cabo em território russo pelo regime nacionalista de Kyiev".

Recorde-se que ontem, quinta-feira, a Rússia acusou as tropas ucranianas de atacarem através de meios aéreos edifícios residenciais em aldeias russas próximas da fronteira com a Ucrânia, tendo estes provocado sete feridos.

Knashenkov afirmou que um dos helicópteros ucranianos utilizados para realizar os ataques foi destruído por um míssil disparado pelo sistema de defesa aérea S-400 ao regressar à sua base na Ucrânia.

Esta declaração sobre a intensificação dos ataques a Kiev poderá ser o início de uma mudança de abordagem por parte da Rússia, que, no final de março, anunciou que iria concentrar os seus esforços no leste da Ucrânia, depois de não ter conseguido derrotar as tropas ucranianas que defendiam a capital.

O porta-voz russo disse ainda que as forças russas destruíram uma instalação de produção de mísseis terra-ar na fábrica de Vizar, perto de Kyiv, com um míssil de cruzeiro "Kalibr", e que mataram "mercenários polacos" no nordeste da Ucrânia.

"Um destacamento de mercenários de uma empresa militar privada polaca (...) foi liquidado na aldeia de Izioumske, na região de Kharkiv. Até 30 mercenários polacos foram eliminados", disse Konashenkov.