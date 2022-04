Man.City-Liverpool, parte II

Sábado será, novamente, dia de duelo de titãs no futebol inglês. Se, há uma semana, citizens e reds se enfrentavam em jogo relativo à 32.ª jornada da Premier League, acabando em empate a duas bolas, este sábado é novamente dia de duelo entre os emblemas de Pep Guardiola e Jürgen Klopp.

Desta vez, no entanto, são as meias-finais da Taça de Inglaterra que estão em jogo. Precisamente a mesma fase onde, na edição do ano passado desta Taça, o clube de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva caiu, frente ao Chelsea.

O Liverpool, onde joga o internacional português Diogo Jota, esse nem passou da quarta ronda, na edição anterior, eliminado pelo Man. United. Agora, é hora do confronto entre as duas equipas que ocupam os principais lugares da tabela classificativa da Premier League inglesa.

Na outra meia-final desta competição, que se joga no domingo, o Chelsea de Thomas Tuchel vai enfrentar, em Wembley, não muito longe de casa, o Crystal Palace. Na memória está a derrota na final da Taça de Inglaterra do ano passado, frente ao Leicester City, pelo que os blues seguem com gasolina no sangue para remediar os erros do passado. O Crystal Palace, underdog de serviço, poderá, ainda assim, surpreender.