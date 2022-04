Salvio vai apresentar-se em breve às autoridades e vai levar provas, diz advogado

O advogado do antigo jogador do Benfica, acusado de ter atropelado a ex-mulher na Argentina -, disse que “Toto” Salvio “estará prestes a apresentar-se às autoridades para esclarecer tudo e leva provas”, uma das quais um testemunho.

O incidente ocorreu esta madrugada e já está a circular nas redes sociais. Segundo a imprensa argentina, após uma discussão entre Salvio e a ex-mulher, que terá resultado no atropelamento, Magui Aravena apresentou uma queixa às autoridades daquele país. O jogador está foragido e falhou ao treino do Boca Juniors, clube que representa, desta manhã de quinta-feira.

O advogado Mariano Cúneo Libarona disse ao canal TyC Sports que Salvio “não é culpado de nada” e esclareceu que o jogador quis apresentar-se logo às autoridades, mas como o seu advogado estava de férias não o conseguiu contactar de imediato para resolver o sucedido.

“Temos a reconstituição do sucedido, Salvio estará prestes a apresentar-se às autoridades para esclarecer tudo e leva provas – um testemunho e muitas provas. É um assunto que vai ficar esclarecido e provado que ele [Salvio] não é culpado de nada”, apontou o advogado.

“Ele e outras pessoas sabem o que se passa. (…) A denúncia tem bastante contradições e omissões. (…) O que não queremos é prejudicar o jogador. Salvio está ansioso por esclarecer tudo, a acabar com esta injustiça”, disse ainda Mariano Cúneo Libarona.

“Toto” Salvio, de 31 anos, chegou a Portugal para jogar pelo Benfica, na época 2010/11, através de um empréstimo do Atlético de Madrid. No final dessa época, regressou a Espanha, mas em 2012/13 voltou às ‘águias’, onde vestiu a camisola encarnada por sete temporadas. Saiu do Benfica em 2019 para rumar ao clube argentino Boca Juniors.