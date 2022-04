Salvio procurado pela polícia após ser acusado de tentar atropelar ex-mulher

O ex-jogador do Benfica Salvio, atualmente ao serviço do Boca Juniors, está a ser procurado pelas autoridades argentinas, depois de a sua ex-mulher Magali Aravena, com quem tem dois filhos, o ter acusado de a atropelar, avança o jornal Olé.

Segundo a mesma publicação, Magali Aravena terá surpeendido Salvio, quando este estava no carro com outra mulher. Na sequência de ter sido apanhado, a modelo diz que o jogador a tentou atropelar, tendo ficado ferida foi transportada para o hospital.

Sublinhe-se que em dezembro de 2020, Magali Aravena anunciou a separação de Salvio, mas o casal viria a reconciliar-se pouco depois. Aliás, no Natal passado partilharam fotografias de família nas redes sociais.