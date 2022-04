Forças russas destroem Imagem de Nossa Senhora de Fátima na Ucrânia

As tropas russas invadiram o seminário da Igreja Católica em Vorzel, na Ucrânia, e destruiram uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, assim como um cálice que o Papa São João Paulo II utilizou e ofereceu àquela igreja, em 2001, informou esta quinta-feira a Fundação AIS:

O "refeitório do seminário tinha a imagem da Virgem Maria de Fátima", diz o padre Lucas Perozzi, que se encontra atualmente em Kiev, citado no comunicado. "Quando entraram lá, atiraram-na no chão, e ficou partida".

Com a saída das tropas russas na cidade, "a Igreja quer voltar a tomar conta das instalações do seminário e tentar impedir novos atos de vandalismo". pode ler-se no mesmo documento.