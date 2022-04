Príncipe Alberto testa positivo à Covid-19 pela segunda vez

O príncipe Alberto, de 64 anos, do Mónaco, testou positivo à Covid-19 pela segunda vez, revela um comunicado divulgado esta quarta-feira à revista People. O monarca esteve infetado com o SARS-CoV-2 pela primeira vez em março de 2020, tendo ficado em isolamento.

"Está assintomático e o seu estado de saúde não é motivo de preocupação", pode ler-se no documento. "Continua a trabalhar remotamente e permanece em contacto permanente com os membros do seu gabinete, do governo e dos colaboradores próximos. Este período de isolamento será adaptado às medidas sanitárias em vigor."

Era esperado que o príncipe estivesse esta noite em Nova Yorque para estar presente no Stony Brook Gala, evento que iria homenagear Alberto pelo seu empenho à conservação e sustentabilidade dos oceanos. Um amigo próximo do monarca disse ainda à revista que, apesar de se encontrar "bem", o príncipe "não pode voar", mas espera retomar a sua agenda na próxima semana.