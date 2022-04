O fim da era dos promotores?

Com a democratização da noite, que a tornou acessível a todos, vieram os espaços enormes, as festas de milhares de pessoas, os bilhetes os flyers e as pulseiras. Veio também a vontade desenfreada de faturar mais e mais que se sobrepôs ao espetáculo.

Houve um tempo em que a noite era mágica e fazia-se à conta de pessoas com um desejo enorme da mais pura diversão. Não havia telemóveis para tirar fotografias nem para passar o tempo a mandar mensagens nos privados ou a ver o que os outros andavam a fazer. Nessa altura o centro era a música, era ela que fazia vibrar os corpos e os lançava para experiências únicas. As festas eram levadas a sério, as roupas eram escolhidas a rigor para tirar o melhor de cada um e não havia limites para sonhar. Os espaços onde essas festas se realizavam, fosse numa casa privada ou numa discoteca tinham sempre um organizador que se assumia como o anfitrião. Era este que ditava as regras, que escolhia quem era convidado e quem entrava e poucos tinham acesso aos melhores. Os sítios eram mais inacessíveis e por isso tão desejados, porque aqueles que tinham algo de especial gostavam de se divertir e gostavam de sair, sentiam-se realizados.

Como em tudo, este mundo mágico, começou a ser desejado por muitos que tentaram replicar e fazer os seus próprios espaços e festas. Como o domínio saiu do circulo de amigos ou de alguns meios, as festas cresceram e foi preciso arranjar relações públicas que mais não eram do que a extensão do tal anfitrião que acabavam por chegar a mais gente mas acima de tudo que transmitiam a imagem e a mensagem do próprio espaço. Eram admirados e requisitados, porque representavam os sítios onde todos queriam ir ou estar. Através deles conseguia-se perceber que tipo de noite iria ser, o ambiente que a frequentaria e até o tipo de música que iria passar. Uns mais extravagantes, outros mais elegantes mas quase sempre carismáticos, transformavam os momentos e faziam parte do espetáculo.

Com a democratização da noite, que a tornou acessível a todos, vieram os espaços enormes, as festas de milhares de pessoas, os bilhetes os flyers e as pulseiras. Veio também a vontade desenfreada de faturar mais e mais que se sobrepôs ao espetáculo. De repente a única prioridade era vender mais entradas, meter mais uma pessoa no molho. Para isso as casas deixaram de parte o conteúdo, borrifaram-se para a diversão, até relegaram a música para segundo plano e focaram-se na “caixa registadora”. Foi aí que apareceram os promotores, aos magotes, tantos que as próprias discotecas já nem sabem bem quem são. A sua função é ganhar à peça. Quantas mais pessoas trouxerem mais ganham e por isso criaram-se equipas gigantescas, estilo pirâmide. Pouco importa se têm alguma identificação com o espaço ou com a festa, nem interessa muito se lá metem os pés, importante é distribuir e “fazer engordar o porco”.

Esses milhares de promotores descaracterizaram as festas e os espaços ficaram preguiçosos, deixaram de inovar e tornaram-se reféns deles. É essa magia que se perdeu que os espaços e as grandes festas que vão agora aparecendo tentam recuperar. Lá fora, porque cá em Portugal continuamos na mesma. Normalmente as tendências demoram a chegar, para o bem e para o mal, diga-se. Mas que faz falta um pouco da magia, da personalização, do rigor e do sonho, disso só pode duvidar quem nunca viveu de outra forma…

Aproveito para desejar uma Páscoa feliz aos leitores do nosso jornal.