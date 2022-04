Os soldados de Putin terão coração?

São muitos os testemunhos de especialistas, das mais variadas proveniências, de que tudo irá ainda piorar, com as tropas russas a recorrerem a armas ainda mais letais, não descansando enquanto houver uma pedra de pé. Claro está que os culpados da carnificina são os nazis dos ucranianos, a começar pelo judeu que é Presidente.

Não há volta a dar. Putin não vai descansar enquanto não arrasar por completo a Ucrânia e o mundo não vai poder fazer nada para o impedir – ninguém vai entrar em confronto com um doido que tem um arsenal nuclear suficiente para dar cabo do planeta. Durante anos, quando os países emergentes, como Angola e Moçambique, eram acusados por organismos internacionais de apostarem todas as fichas no mesmo cavalo, leia-se petróleo e carvão, respetivamente, o dito primeiro mundo seguia precisamente o mesmo caminho na sua dependência dos combustíveis. A Europa central, com a Alemanha e a Holanda à cabeça, passaram a depender quase exclusivamente do gás russo, além do petróleo. Sendo assim, torna-se quase impossível ‘secar’ a principal fonte de receita da máquina de guerra de Putin. Ou os alemães, holandeses e franceses, por exemplo, vão aceitar ver as suas fábricas reduzirem drasticamente a produção e os seus habitantes passarem frio por recusarem o gás do assassino Putin?

As imagens e as notícias que nos chegam das cidades onde já estiveram ou estão os soldados russos deixam-nos angustiados e revoltados. Um soldado bárbaro violou um bebé de um ano e ainda se vangloriava do feito? Que coisa mais nojenta pode haver? Vários militares violaram a mesma rapariga de 14 anos e riam-se do feito? E quantas crianças não foram violadas à frente das suas mães para gáudio dos soldados de Putin?

Mas, não. Os culpados destas atrocidades devem ser a NATO, os EUA e a UE que não querem a paz e que só pretendem meter-se na política russa. São muitos os testemunhos de especialistas, das mais variadas proveniências, de que tudo irá ainda piorar, com as tropas russas a recorrerem a armas ainda mais letais, não descansando enquanto houver uma pedra de pé. Claro está que os culpados da carnificina são os nazis dos ucranianos, a começar pelo judeu que é Presidente. A cegueira dos apoiantes portugueses de Putin começa a ser incompreensível, mas é lá com eles. Talvez sonhem com gulags nos países infiéis...