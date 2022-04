Ciclismo. Mulheres no Paris-Roubaix vão ganhar mais em prémios

A prova Paris-Roubaix de ciclismo arranca no domingo, e vem com novidades: na secção feminina, a quantia de prémios aumentou: as mulheres vencedoras vão levar para casa, no total, 50 mil euros. Um aumento na ordem das 20 vezes, que ainda assim deixa a quantia longe dos 90 mil euros da secção masculina. A vencedora da prova vencerá o prémio de 20 mil euros, menos 10 mil euros que o vencedor da secção masculina.

A organização do evento foi, no passado, alvo de críticas pelos baixos valores atribuídos à secção feminina. A vencedora de 2021, a britânica Lizzie Deignan, levou para casa, nesse ano, menos de dois mil euros.

Desta forma, a prova Paris-Roubaix junta-se à Volta à Flandres e à Amstel Gold Race, nos Países Baixos, na lista de provas que atribuem prémios na casa das duas dezenas de milhar. Esta última entregou, no passado domingo, 16 mil euros aos dois vencedores, respetivamente, masculino e feminino.

A secção feminina da prova Paris-Roubaix vai juntar, no domingo, 24 equipas. Porutgal estará representado por Maria Martins, da Le Col-Wahoo, e percorre 124,7 quilómetros, contando 17 secções de empedrado no programa.