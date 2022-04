Chris Rock só fala da polémica com Will Smith se for pago

A famosa estalada que Chris Rock levou de Will Smith a meio da cerimónia dos Óscares ainda dá que falar. O comediante, que já voltou aos palcos para sua digressão, disse, na segunda-feira, num dos seus espetáculos, que só irá comentar o episódio se lhe derem dinheiro.

"Não vou falar sobre o assunto até que me paguem para isso. A minha vida está boa. Eu até estou ouvir melhor", disse Chris Rock, durante o seu espetáculo em Indio, nos EUA, segundo escreve a imprensa internacional.

Note-se que as produtoras de alguns dos projetos em que a participação de Will Smith era já conhecida, como a Netflix e a Sony, parecem ter carregado no botão de pausa, com pelo menos dois filmes em risco de não avançarem, devido à agressão de Will Smith.