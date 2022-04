GNR identifica homem que furtou 118 torneiras de cobre em Ferreira do Alentejo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou, este sábado, um homem de 30 anos por furto de metais não preciosos, no concelho de Ferreira do Alentejo. Foram apreendidos mais de 180 quilos de cobre novo e 118 torneiras de cobre, entre outros elementos com este tipo de metal.

Segundo um comunicado dos militares divulgado hoje, foram realizadas diligências policiais na sequência de uma investigação por furto de metais não preciosos, mais concretamente de torneiras de liga de cobre, tendo sido possível identificar o autor dos crimes.

Através de uma busca domiciliária, a GNR apreendeu: 184,2 quilos de cobre novo; 118 torneiras de cobre; 83 cabos de cobre; 30 fios de cobre; 30 metros de borrachas de revestimento de cabos de cobre; uma rebarbadora; uma chave de grifos.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo, indicaram os militares.