Cuidados a ter na escolha do crédito automóvel

Os últimos dados do Banco de Portugal (BdP) apontam para uma quebra de 12,6%, em janeiro, dos novos empréstimos para compra de automóvel para pouco mais de 13 mil contratos. No entanto, caso precise de financiamento para o carro que pretende, terá de recorrer a essa a solução.

Faça uma ronda pelas várias ofertas existentes no mercado – é natural que o próprio stand apresente uma oferta de financiamento –, peça simulações e veja a solução que mais se adequa às suas necessidades. Por norma, os stands são meros intermediários financeiros e muitas vezes ganham comissão sobre os créditos contratados pelas instituições financeiras com que trabalham. Em regra, as taxas que oferecem são mais elevadas do que nos bancos.

Por isso, o melhor será mesmo começar a ronda pelo seu banco e pedir-lhe uma simulação para o montante de que precisa. Não se esqueça que tem sempre hipótese de negociar com o seu banco condições mais favoráveis em troco da contratação de novos serviços. Por exemplo, pode reduzir a taxa apostando na subscrição da domiciliação de ordenado e pagamentos, cartão de crédito, conta à ordem, etc. Se já tiver estes serviços junto do seu banco, aproveite-se disso. Se mesmo assim lhe pedirem uma taxa alta, nada como ouvir outro banco e, quem sabe, mudar. Use a proposta de cada banco que ouvir como arma negocial quando ouvir outra instituição financeira.

Deve também contabilizar os encargos associados às diversas modalidades de financiamento. O preço dos seguros para o carro varia bastante consoante opte por crédito ou leasing. Neste último caso, são exigidos seguros de responsabilidade civil facultativa (50 milhões de euros) e de danos próprios. Já no crédito automóvel, basta o de responsabilidade civil obrigatória e, em alguns casos, o de vida.

No entanto, se o carro tem menos de cinco anos, o ideal é o consumidor subscrever um seguro “contra todos os riscos”.

Não se esqueça de que quando está a comparar propostas deverá analisar quais são as garantias exigidas e se existem despesas de manutenção (comissões de entrada, processamento, etc.). Alguns destes fatores podem ter um peso elevado para comparar o custo real das várias propostas.