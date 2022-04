Tempestade tropical nas Filipinas causa 14 mortes

A tempestade tropical Agaton, que passou pelas Filipinas, causou 14 mortes na sequência de deslizamentos de terras, mais de 13 mil deslocados, assim como 3.700 famílias que tiveram de ser resgatadas para centros de evacuação, informa esta segunda-feira o Conselho Nacional de Redução de Risco e Gestão de Desastres (NDRRMC).

A tempestade Agaton, informa a autoridade atmosférica do país, que a tempestade vai perder força ao longo do dia, tornando-se mais estável na baía de São Paulo, na região ocidente no país.

No total, estima-se que a tempestade tenha afetado mais de 130 mil pessoas.