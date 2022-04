Homem de 53 anos detido por violência doméstica

A GNR deteve no dia 7 de abril um homem, de 53 anos, por violência doméstica, em Paços da Ferreira, no dia 7 de abril, na sequência do cumprimento de um mandado de detenção. As autoridades dizem terem desenvolvido "diligências policiais que culminaram na localização e detenção do agressor".

O homem, que foi presente a primeiro interrogatório no mesmo dia que foi detido, no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, ficou proibido de "permanecer, frequentar ou de se aproximar da habitação da vítima ou do seu local de trabalho, num raio de 500 metros". Esta ainda proibido de a contactar e está controlado com pulseira eletrónica.