"Operação Páscoa 2022" da GNR arranca hoje e dura uma semana

A GNR irá reforçar a partir desta segunda-feira o patrulhamento e as ações de fiscalização em todo o país, no âmbito da Páscoa, com o fim de combater a criminalidade nas estradas e reduzir o trânsito, na sequência da "Operação Páscoa 2022", que irá decorrer até ao dia 18 deste mês.

Em comunicado, a GNR aconselha "uma condução atenta, cautelosa e defensiva, para que o período festivo seja passado em segurança".

"Tradicionalmente, esta época caracteriza-se pela reunião das famílias nas suas regiões de origem e, por corresponder ao período de férias escolares, prevê-se consequentemente um aumento significativo do tráfego rodoviário nas estradas portugueses", afirma.

Assim, a GNR aconselha os condutores a adequarem a velocidade tendo em conta as condições metereológicas, estarem atentos ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, pedindo aos condutores "que possam resultar em embaraço para o trânsito ou que, de alguma forma, possam originar acidentes".