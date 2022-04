Presidente ucraniano diz que ataques em Mariupol mataram "dezenas de milhares" de pessoas

Volodymyr Zelensky falou esta segunda-feira no Parlamento sul-coreano, dizendo que as tropas russas destruiram 300 hospitais e um total de 938 estabelecimentos de ensino desde o início da guerra, para além de terem destroçado de forma "conscientemente" áreas residenciais e cidades

As equipas de emergência, que estão situadas no norte da Ucrânia, continuam a trabalhar nos escombros após os bombardeamentos russos, apesar da zona ainda continuar a ser um "campo de batalha ativo", disse o Presidente da Ucrânia, que adianta que as tropas russas enviaram "milhares de soldados" para o país, com o fim de preparar "novos ataques".

O líder ucraniano aproveitou o momento para voltar a apelar a um reforço do apoio internacional, e alertou que os ataques a Mariupol fizeram dezenas milhares de mortos. "Mariupol foi destruída, há dezenas de milhares de mortos, mas mesmo apesar disso, os russos não estão a parar a sua ofensiva", referiu Zelensky. “Agora temos ruínas onde costumava haver cidades normais e pacíficas. Não conseguimos nem sequer contar o número de mortes”, afirmou.