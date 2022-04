Autovoucher acaba no fim do mês e é substituído por descida do ISP

A garantia foi dada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes e revelou que o programa será substituído por “uma medida mais agressiva em termos de descida dos impostos”.