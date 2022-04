É fácil travar o avanço da extrema-direita

A extrema-direita está a ganhar espaço e seria completamente estúpido culparmos os cidadãos que votam nesses partidos. O que as pessoas querem é respostas para as suas angústias e dúvida

O mundo está a mudar e muitos continuam a não querer ver isso. Basta olhar para Portugal, Hungria ou França, para não falar de outros exemplos, para perceber que o dito povo está farto de alguns exageros económicos, sociais e morais. A extrema-direita está a ganhar espaço e seria completamente estúpido culparmos os cidadãos que votam nesses partidos. O que as pessoas querem é respostas para as suas angústias e dúvidas. Trabalho, saúde e educação devem estar na linha da frente de todos aqueles que não querem que o mundo dê uma guinada valente para a direita. E, para isso, é preciso discutir todos os temas, mesmo os mais polémicos, como a migração, os sistemas de saúde ou o que se ensina nas escolas. Quem me acompanha nestas lides sabe que sou o mais progressista que existe no que aos costumes e direitos humanos diz respeito. Acho que a Europa deve acolher os refugiados de outros países, e não estou a falar só da Ucrânia, mas que os mesmos se devem reger pelas nossas regras, onde existe o primado da igualdade do homem e da mulher, onde cada um pode beber o que quer, e que não há raças ou etnias que podem manter os seus costumes ancestrais que violam as nossas consciências e por aí fora. E, como é óbvio, devemos tentar que muitos dos migrantes ‘económicos’ tenham colocação e sejam uma mais-valia. Como sabemos, a Europa está velha e caduca e precisa de sangue novo.

Quanto aos costumes, diga-se que esses migrantes têm de respeitar os nossos - como nós respeitamos os deles quando estamos nos seus países - e não podem vir para cá defender a excisão, o casamento de menores com adultos, da subalternidade da mulher, entre muitas outras questões.

Penso mesmo que muitas pessoas na Europa se revoltam contra as ‘fatwas’ decretadas por movimentos histéricos do politicamente correto que querem que o mundo seja feito à sua imagem. Além dos costumes, como também é óbvio, o povo revolta-se contra os privilégios que são concedidos a quem vem de fora e que não podem usufruir. Nomeadamente a habitação. Esperemos que os políticos moderados tenham a capacidade de perceber a razão dos extremistas ganharem espaço e que lhes consigam fazer frente.