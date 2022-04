Primeiras sondagens indicam Macron e Le Pen na segunda volta das eleições

Segundo as primeiras sondagens publicadas pelos meios de comunicação franceses, Emmanuel Macron irá enfrentar Marine Le Pen na segunda volta das eleições presidenciais de França.

De acordo com uma estimativa divulgada no site do jornal francês Le Monde, o atual Presidente Emmanuel Macron (28,1%) conseguiu uma vitória de curta distância da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen (23,3%).

O candidato de esquerda radical Jean-Luc Mélenchon ficou em terceiro lugar com 20,1% dos votos, de acordo com as projeções.