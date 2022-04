Partido de primeiro-ministro destituído do Paquistão convoca protestos

O partido paquistanês Tehreek-e-Insaf (PTI), do recém-destituído primeiro-ministro Imran Khan, convocou hoje protestos contra sua deposição do poder, depois de perder uma moção parlamentar de censura.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, foi destituído no sábado, após várias semanas de crise política naquele país do sul da Ásia, detentor de armas nucleares. A moção de censura foi aprovada por 174 votos num total de 342 lugares.

"O comité executivo do [PTI] e Imran Khan apelam a toda a nação para protestar esta noite [de domingo] após a oração de Isha", disse o líder do PTI, Fawad Chaudhry, durante uma conferência de imprensa em Islamabade, a capital do Paquistão.

Chaudhry insistiu na afirmação de Khan de que o movimento de oposição na Assembleia Nacional (câmara baixa do parlamento) faz parte duma conspiração estrangeira, em aliança com os rivais de um ex-primeiro-ministro.

"É a operação de uma grande conspiração para mudança de regime", declarou o líder do PTI, referindo-se a uma denúncia feita por Khan nas últimas duas semanas.

Chaudhry criticou ainda a nomeação do líder da oposição, promotor da moção de censura, Shehbaz Sharif, como próximo primeiro-ministro do Paquistão, considerando-a inaceitável, devido às acusações de corrupção que datam do seu período como governador da província de Punjab, no leste do país.

"O comité central está a avaliar a possibilidade de, se os documentos de Shahbaz Sharif não forem rejeitados, segunda-feira renunciaremos à Assembleia Nacional", declarou, acrescentando que o partido decidirá esta noite.

Na sua primeira reação pública após sua saída do poder, Imran Khan assumiu que é o início duma "nova luta por um Paquistão independente".

"O Paquistão tornou-se um estado independente em 1947, mas a luta pela liberdade recomeça hoje contra uma conspiração estrangeira de mudança de regime. É sempre o povo do país que defende sua soberania e democracia", publicou na rede social Twitter.

O PTI detém 155 dos 342 assentos da câmara parlamentar.

Khan acusa os EUA, com o apoio dos partidos da oposição, de terem orquestrado a moção de censura por ter optado por uma política externa para o Paquistão sem vínculos, como quando decidiu manter sua visita oficial a Moscovo, apesar de ter coincidido com o início da invasão russa da Ucrânia.