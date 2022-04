Posição sobre Saara Ocidental leva Frente Polisário a 'cortar' com Madrid

Os independentes saarauís da Frente Polisário anunciaram hoje que vão "interromper" todos os contactos com o Governo espanhol de Pedro Sánchez após a inversão de Madrid a favor da posição marroquina sobre a questão do Saara Ocidental.

"A Frente Polisário decidiu romper os seus contactos com o atual Governo espanhol para se dissociar da instrumentalização da questão saarauí no quadro da lamentável negociação com o ocupante", escreveu a Frente Polisário num comunicado.

Esta rutura persistirá até que o Governo espanhol "cumpra as decisões cuja legalidade internacional reconhece o direito do povo saarauí à autodeterminação e ao respeito pelas fronteiras do seu país, reconhecidas internacionalmente".

O primeiro-ministro da antiga potência colonial espanhola, que até agora tinha sido neutro, anunciou publicamente a 18 de março o seu apoio ao plano de autonomia marroquino, que agora considera "a base mais séria, realista e credível para a resolução deste conflito".

Criticado por todos os lados em Espanha, mas também por Argel, principal apoiante da Frente Polisário, o Governo espanhol diz que não mudou a sua posição, mas apenas deu "um passo adicional" para contribuir para a resolução do conflito que opõe a Marrocos à Frente Polisário desde a partida dos espanhóis em 1975.

A Polisário justificou a sua rutura com Madrid sobre "o princípio de que o Estado espanhol tem responsabilidades para com o povo saarauí e as Nações Unidas, sendo o poder administrante do território, responsabilidades que permanecem imprescritíveis".

Para Madrid, o principal objetivo do restabelecimento de relações com Rabat é assegurar a sua "cooperação" no controlo da imigração ilegal, enquanto Marrocos, de onde parte a maioria dos migrantes para Espanha, tem sido regularmente acusado por muitos observadores de os utilizar como meio de pressão.

O conflito no Saara Ocidental, uma vasta área desértica com uma costa rica em peixe e um subsolo rico em fosfatos, considerado pela ONU como um "território não autónomo", colocou Marrocos contra os combatentes da Frente Polisário da independência saaraui durante décadas.

Rabat, que controla quase 80% do território, propõe um plano de autonomia sob a sua soberania, enquanto a Polisário apela a um referendo sobre a autodeterminação, que foi previsto pela ONU quando foi assinado um cessar-fogo em 1991, mas que nunca foi implementado.

O cessar-fogo foi abalado em novembro de 2020 depois de as tropas marroquinas terem sido enviadas para o extremo sul do território para desalojar combatentes pró-independência que estavam a bloquear a única estrada para a Mauritânia, o que eles alegavam ser ilegal.

Desde então, a Polisário tem afirmado estar "em estado de autodefesa" e publica um relatório diário sobre as suas operações.