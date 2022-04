Man United investiga incidente em que Cristiano Ronaldo parece atirar telemóvel de adepto ao chão

O Manchester United está a investigar um incidente em que Cristiano Ronaldo parece atirar um telemóvel de um adepto para o chão, segundo a Sky Sports.



O momento, cujo vídeo já se tornou viral, aconteceu no final do jogo do Manchester United com o Everton, este sábado. Equipa do português perdeu por 1-0.

Sublinhe-se que o vídeo foi partilhado nas redes sociais pelo @evertonhub, de apoio ao clube inglês. Nas imagens não é possível ver concretamente o que se passou.