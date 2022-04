"Surpresa". Boris Johnson reúne com Zelensky em encontro não divulgado em Kiev

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reuniu-se, este sábado, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky em Kiev.

A visita do chefe de Governo britânico não foi divulgada previamente, como confirma uma publicação no Twitter da embaixada ucraniana em Londres.

Na imagem, partilhada no Twitter, Johnson e Zelensky surgem juntos, sentados frente a frente com as bandeiras de ambos os países, na legenda lê-se: “Surpresa”.

Boris Johnson, também no Twitter, justificou a visita surpresa, sublinhando que o primeiro-ministro quis "encontrar-se com o Presidente Zelensky em pessoa, num gesto de solidariedade com o povo ucraniano".

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.



We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3