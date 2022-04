SEF só tem 30 vagas por dia para ucranianos

Apesar de ter sido noticiado, esta sexta-feira, que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) aceitou, desde o início da invasão russa à Ucrânia – a 24 de fevereiro – mais de 29 mil pedidos de proteção temporária por parte de cidadãos ucranianos ou estrangeiros que residam naquele país, fontes ligadas aos processos e vários cidadãos ucranianos confirmaram ao Nascer do SOL que somente existem 30 vagas diárias no SEF para atendimento dos cidadãos ucranianos, incluindo crianças.

Segundo o serviço de segurança, cerca de 35% dos refugiados ucranianos que chegaram a Portugal ao abrigo da proteção temporária são menores, ou seja são 10.230 crianças num total de 29.061 pessoas.

Enquanto decorre este processo, os cidadãos têm acesso os números de Identificação Fiscal, de Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde (SNS), podendo assim beneficiar destes serviços e ingressar no mercado de trabalho. Dos 29.061 pedidos, já foram emitidos 11.400 certificados de concessão de autorização de residência ao abrigo do regime de proteção temporária, segundo a agência Lusa.

De acordo com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, até esta quinta-feira chegaram a Portugal 45 menores sem qualquer acompanhante, tendo esta situação sido comunicada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.