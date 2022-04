FC Porto está na final da Taça de Portugal de hóquei em patins

Nas grandes penalidades, na meia-final da 'final-four' da Taça de Portugal de hóquei, os 'dragões' deram a volta ao jogo e deixaram para trás o Óquei de Barcelos. Agora, o FC Porto terá pela frente o Benfica, ou o Oliveirense, ambos protagonistas da outra meia-final desta prova, que se disputa hoje, a partir das 20h.

Foi a equipa de Barcelos que abriu o marcador, aos 11 minutos, por Alvarinho. Uma falha de energia obrigou à interrupção do jogo, e já nos minutos finais da primeira parte, os dragões falharam dois livres de sete metros, que podiam ter selado a reviravolta.

Uma sequência de agitadas jogadas, com golos de Di Benedetto, Rafa e Dario Giménez, o jogo foi a prolongamento, onde os barcelenses marcaram novamente, com autoria de Miguel Rocha. Ezequiel Mena empatou, no entanto, e levou o jogo às grandes penalidades, onde o emblema de Barcelos falhou quatro, acabando a vitória por cair para o lado do FC Porto.