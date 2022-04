Morreu Henri Depireux, antigo treinador do Belenenses

Henri Depireux, o belga que em Portugal treinou o Belenenses, morreu hoje, aos 78 anos. "Neste momento difícil e em nome de toda a Família Belenense, os Órgãos Sociais do Clube endereçam a todos os seus familiares e amigos as mais sentidas condolências", pode-se ler num comunicado do clube, que o belga treinou nas épocas 1985-86 (em que chegou à final da Taça de Portugal), 1986/87 e 1990/91.

Como treinador, Depireux esteve à frente das seleções dos Camarões e da República Democrática do Congo, tendo recorrido vários clubes entre a Europa e África.

"É com muita tristeza que acabámos de saber da morte aos 78 anos do nosso lendário jogador Henri Depireux, tricampeão belga sob as nossas cores (1969, 1970 e 1971 - 91 jogos/31 golos)", comunicou o Standard de Liège, onde o belga jogou nos seus tempos de jogador profissional.