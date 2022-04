Relatório da DGS: 61.988 novos casos e 145 óbitos de covid na última semana

Portugal registou, na última semana, mais 61.988 casos de covid-19 e 145 mortes associadas à doença, segundo o balanço da DGS, divulgado esta sexta-feira e que diz respeito ao período entre 29 de março e 4 de abril.

Em relação à semana anterior - entre 22 e 28 de março - registaram-se menos 8.093 contágios, com a incidência de novos casos por 100 mil habitantes a descer 12%. O índice de transmissibilidade R(t) desceu de 0,97 para 0,95 no período em análise.

Do total de 61.988 novos diagnósticos, 22.923 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, que concentrou assim 39,6% das infeções, seguindo-se o Norte com 12.618 casos, o Centro com 11.548, o Alentejo com 4.252, o Algarve com 3.951, a Madeira com 3.782 e o Açores com 2914 casos.

No que diz respeito à distribuição geográfica dos óbitos de pessoas com covid, foi também na Grande Lisboa que ocorreram mais mortes, 54 de 145 residiam naquela região. No Centro morreram 34 pessoas, no Norte 22, no Alentejo doze, no Algarve oito, na Madeira nove e nos Açores seis. Sublinhe-se que houve menos vítimas mortais do coronavírus, face aos dados da semana anterior.

Atualmente, estão internadas 1.110 infetados, menos 70 do que no último balanço, nos cuidados intensivos estavam no dia 4 de abril, último dia analisado, 60 doentes com covid.