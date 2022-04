Von der Leyen entrega a Zelensky processo de adesão à UE

A presidente da Comissão Europeia foi recebida, esta sexta-feira, em Kiev, pelo Presidente ucraniano.

Na conferência de imprensa, que se seguiu ao encontro, Von der Leyen fez questão de sublinhar que a Ucrânia pertencia à “família europeia” e entregou a Volodymyr Zelensky.o processo formal para a adesão do país à União Europeia.

"A Ucrânia pertence à família europeia. Hoje estamos aqui para lhe dar a primeira resposta positiva. Neste envelope, há um importante passo para a adesão de estados-membros", anunciou Von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia prometeu ainda o envio de fundos para reconstruir a Ucrânia e aproveitou para lembrar o que aconteceu em Bucha, cidade nos arredores da capital e que também visitou hoje, mostrando-se chocada.

"A Rússia vai entrar em declínio, ao mesmo tempo que a Ucrânia está a caminhar para um futuro europeu", acrescentou.

Note-se que o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, também em Kiev, disse que estar a contar que "nos próximos dias" a UE consiga enviar 500 milhões de euros à Ucrania para a compra de armas.

President von der Leyen in Bucha, Ukraine 08.04.22



"My message to Ukrainian people: Those responsible for the atrocities will be brought to justice. Your fight is our fight. I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side."