Leiria. Estudante de 18 anos morre na sequência de ferimentos feitos em residência universitária

Um estudante do curso de Solicitadoria do Instituto Politécnico de Leiria, com 18 anos, morreu esta quinta-feira depois de ter dado entrada no hospital com ferimentos graves.

Para a Polícia de Segurança Pública, os ferimentos poderão ser resultado da prática de praxes académicas, que terão ocorrido no interior da residência estudantil, avança a CNN Portugal.

A Polícia Judiciária (PJ), por outro lado, não descarta a hipótese de se tratar de um acidente com vidro, que terá cortado a vítima, atingido uma veia.

A vítima terá dado entrada no Hospital Distrital de Leiria pelas 20h00 de ontem, onde acabou por morrer.