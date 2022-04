Na vida há limites para quase tudo menos para a falta de noção. Nós cá em Portugal, infelizmente, temos disso que sobra em muita gente que por aí anda. Muitos deles, auto proclamadas estrelas e grandes celebridades do nacional ‘pinderiquismo’ mas que depois à primeira oportunidade lhes foge “o pé para o chinelo”. Já dizia um amigo meu, “o meu problema não é fazer figura de palhaço, é fazer figura de palhaço sem me aperceber de que a estou a fazer” e há efetivamente muitos que nem lhe dão conta. Não é preciso sequer escavar muito fundo, uma simples ida a um supermercado ou a uma loja de centro comercial e se tivermos o mínimo de atenção apanhamos sempre um chico esperto. É a teoria do auto deslumbramento ou talvez tão só uma síndrome do espelho mágico, da bruxa má que via o reflexo da Branca de Neve.

Na noite, por exemplo é vê-los acotovelarem-se para entrar numa qualquer zona privada, pouco importa se está vazia, cheia ou se tem qualquer interesse. Tudo o que diga privado ou exclusivo ainda é para muitos a palavra que faz soar as sirenes. Aí já vi de tudo um pouco, pessoas indignadas por não terem bebidas à pala, outras que se desunham para se encostar nalguma mesa que tenha umas garrafas abertas e os meus preferidos, os que mal conseguem entrar nesse tão desejado “Olimpo” desatam a fotografar tudo e mais alguma coisa, a fazer vídeos deles próprios como que fazendo uma tour guiada ou melhor ainda, que se colocam estrategicamente no ponto mais alto e mais próximo “dos outros” que estão na pista com o telemóvel ao alto ou a fazer poses como que a dizer “ eu estou aqui e vocês todos não, toma, toma, toma”.

Ainda esta semana, estava eu a fazer zapping, sentado no meu sofá, quando me aparece um daqueles programas muito em voga nos dias que correm. Personagens que mais pareciam tiradas de um filme do cineasta sérvio Kusturica, sentados também eles num aparentemente confortável sofá, iam discorrendo dislates sobre as roupas que os convidados para a gala dos Óscares em Hollywood haviam escolhido. Disparates atrás de disparates, com ar jocoso e entendido, lá iam dissertando sobre algumas das maiores estrelas do cinema mundial e das peças dos grandes estilistas e casas de moda. Não é que cada um não possa ter a sua opinião, claro está, mas a forma como utilizavam certos comentários conjugadas com a maneira como se apresentavam em estúdio, fez-me pensar se quando regressaram a casa, tiveram orgulho de rever o que fizeram ou se lá está, a falta de noção falou mais alto. Nesse mesmo episódio, uma das comentadoras chegou ao cúmulo de criticar um artista estrangeiro que passava férias em Portugal, apelidando o vídeo que ele havia feito de “pouco interessante” e que o facto a destacar ( segundo ela ) era o nosso país, onde ele podia andar em segurança pela Praça da Figueira quando o vídeo era na Praça do Comércio. Quando lhe chamaram à atenção para o erro, saiu-se com um “peço desculpa Praças, confundi-vos”.

É como aquelas pessoas que por altura de tragédias como a dos fogos de Pedrógão ou a que se está a verificar na Ucrânia, tiram fotografias e fazem posts nas redes sociais a dizer que ofereceram uma garrafa de azeite ou meia dúzia de cobertores, com os desalojados e refugiados expostos nas fotografias ao lado dos grandes heróis. Resta saber se é mesmo falta de noção ou é só a estupidez humana no seu melhor.