Democrata Nancy Pelosi testou positivo à covid-19

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América (EUA), testou esta quinta-feira positivo à Covid-19. A democrata esteve ontem com Joe Biden, num evento na Casa Branca.

Nancy Pelosi está sem sintomas, avança Drew Hammill, o seu porta-voz. "A presidente [da Câmara dos Representantes] está totalmente vacinada e reforçada e agradece a proteção que a vacina lhe forneceu", pode ler-se no tweet de Hammill.

A democrata "ficará em quarentena de acordo com as orientações do CDC e incentiva todos a serem vacinados, a receber a dose de reforço e a serem testados regularmente", diz o mesmo tweet.