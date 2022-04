Luxo. Remax Collection com movimento de 1,3 mil milhões de euros em 2021

A Remax Collection terminou o ano de 2021 com um total de volume de preços na ordem dos 1327 milhões de euros, relativos a 4801 transações, 97,9% das quais de compra e venda de imóveis.

A marca culmina assim o ano com aumentos nos indicadores face ao período homólogo, registando um crescimento de 15,2% em volume de negócios e de 40,4% no número de transações. “Este foi o melhor ano de sempre da imobiliária que mais imóveis de luxo vende em território nacional, superando em 7% o anterior recorde, que remontava a 2019”, diz a Remax.

Os imóveis preferidos pelos investidores continuam a ser apartamentos, representando 81,2% do volume de transações, o equivalente a 68,1% do total de volume de negócio. Os clientes portugueses dominam e reforçam a sua posição como principal investidor nesta área de negócio, tendo sido responsáveis pela aquisição de 73,1% dos imóveis Collection transacionados o ano passado.

Já os brasileiros foram a nacionalidade estrangeira que liderou a compra de imóveis de luxo. Relativamente à distribuição, parte importante do mercado Collection concentra-se no distrito de Lisboa, em que se destacam os concelhos de Cascais, Oeiras e Loures.

Para Beatriz Rubio, CEO da Remax, “os resultados da Remax Collection em 2021 são notáveis e demonstram o dinamismo deste segmento premium. Os números traduzem a preferência dos investidores pela nossa marca na altura de procurarem imóveis de luxo”. E explica que “tal deve-se à relação entre a qualidade do nosso portefólio, assim como à formação especializada dos nossos consultores, ainda mais valorizados pelos clientes deste segmento para a concretização do negócio”.

Beatriz Rubio diz ainda que “aliás, isso mesmo tem justificado o crescimento do número de consultores especializados neste segmento, também pelo aumento de imóveis de luxo, que em 2021 já representaram 2,3% dos imóveis gerais da rede RE/MAX em 2021. Se em 2021 a Remax Collection contava com 867 consultores certificados e em plena atividade, decorridos doze meses, são agora 979, cerca de 11% do total de consultores Remax.”

A responsável acrescenta ainda que “os portugueses continuam a revelar muito interesse por este segmento sendo os principais compradores de imóveis Collection, o que indica que os ativos imobiliários continuam a ser percecionados como investimento seguro em detrimento de produtos financeiros”.