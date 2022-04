Portway desconvoca greve na Páscoa

O Sindicado Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) desconvocou a greve do fim de semana da Páscoa.

De acordo com a empresa, “este é um passo importante para um diálogo social construtivo, no sentido de convergir em soluções que permitam a recuperação e a estabilidade da empresa e a contínua melhoria das condições de trabalho”

A "Portway reconhece todo o esforço efetuado pelos seus colaboradores e mantém o compromisso de partilhar com todos o resultado da recuperação do mercado, que poderá ser possível verificar-se até ao final do ano".