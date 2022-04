Setúbal. Homem detido por suspeita de homicídio na forma tentada

Um homem de 29 anos foi detido, fora de flagrante delito, pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, por estar fortemente indiciado da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada contra um homem de 25 anos.

De acordo com um comunicado emitido pela autoridade, os factos terão sido cometidos a 11 de dezembro de 2021, "numa artéria da cidade de Setúbal, quando o presumível autor, sabendo que a vítima andava a tentar reaver alguns artigos e valores que, horas antes, tinham sido roubados a um seu amigo, avistou essa mesma vítima e, de imediato, lhe moveu perseguição e quando a alcançou, desferiu-lhe um golpe na zona dorsal esquerda e outro no pescoço, que provocaram uma hemorragia bastante grande que a colocaram em perigo de vida".

O detido, adianta a PJ, é um indivíduo "com antecedentes criminais ligados à prática de crimes contra o património, contra as pessoas e de tráfico de estupefacientes" e, na altura dos factos, "encontrava-se condenado em várias penas de prisão, suspensas na sua execução, e estava em fuga desde o cometimento do ilícito".

Depois de ter sido presente ao primeiro interrogatório judicial, foi aplicada ao suspeito a medida de coação de prisão preventiva.