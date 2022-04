No meio disto tudo, assistimos impávidos e serenos a imagens que vão ficar gravadas na memória de todos nós.

Continuamos a assistir a esta carnificina e matança com uma complacência arrepiante.

A ONU pouco ou nada faz, António Guterres tem dado uma pálida imagem, na linha do que foi Durão Barroso na UE. Os portugueses têm facilidade em aceder a altos cargos, não por serem decididos e contundentes, mas por andarem ao sabor das águas evitando ferir susceptibilidades.

António Guterres tem decepcionado. Existir uma organização que mais parece um paquiderme, imóvel e sem capacidade de acção. Não sei para que existe?

A arma que o Ocidente tem utilizado são as sanções. Já foram aprovados quatro pacotes de sanções, já se prepara um quinto pacote: congelar os activos oligarcas e bloquear Banco Central Russo. O objectivo é limitar a capacidade de Putin para financiar a invasão da Ucrânia e dissuadir outros avanços militares no futuro.

O efeito das sanções não se vê no terreno, o que prova que Putin, já, estava preparado para estas sanções.

Começo a pensar que estamos nas mãos deste autocrata sem escrúpulos. Não desejo a morte a ninguém, mas muitos de nós pensam que é preciso neutralizar este sr. Putin, uns apeando-o do poder, outros eliminando-o fisicamente.

Tem que se avançar na escalada das sanções, que passa por deixar de importar petróleo, gás e carvão, porém, isso terá um alto custo para os países europeus. Estas medidas teriam enorme impacto e tornariam Putin vulnerável.

Mas tenho algumas dúvidas sobre isso. A dependência também é uma arma.

No fundo não estamos a ser atacados com armas, mas estamos a ser atacados com dependência, isto é, preços altos: energia, alimentos, etc.

Como foi possível ficarmos reféns deste homem? O sr. Schröder é um exemplo, de um antigo chanceler alemão trabalhar para empresas de energia russa. O dinheiro também foi uma arma recrutando peões para a causa do sr. Putin, outra arma foi a interferência nas eleições americanas, colocando Donald Trump, seu amigo, em vez de Hillary Clinton.

Pensávamos que em breve tudo iria terminar, porém, só terminará quando tudo estiver destruído e se fizer o que este déspota achar bem.

O que adianta dizer-se que a Ucrânia é independente e soberana, se está reduzida a escombros?!

Nesta guerra surgiu uma nova casta de especialistas, anteriormente, com a pandemia era só especialistas em Covid-19, agora, é só especialistas de guerra.

Como se cada um de nós não pensasse e conseguisse ter um pensamento e entendimento dos factos.

Enfim!