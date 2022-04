PSD. Ex-deputada Maria das Mercês Borges absolvida em tribunal

A ex-deputada dos sociais-democratas Maria das Mercês Borges foi esta quarta-feira absolvida do processo em que era acusada de crimes de falsidade informática e abuso de poder.

De acordo com uma notícia avançada pela agência Lusa, aquando da leitura da decisão, a juíza do Juízo Local Criminal de Lisboa referiu que, "havendo elementos que põem em causa a certeza" de que foi a ex-deputada Maria das Mercês Borges a inserir os dados do também deputado Feliciano Barreiras Duarte na sessão parlamentar de aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2019, e tendo a arguida negado em julgamento sido ela, alegando "estar distraída", o tribunal considerou que o único resultado é a absolvição por falta de provas.

Segundo o Ministério Público, a antiga deputada teria, no debate do OE de 2019, registado a presença de Barreiras Duarte, não estando este presente.