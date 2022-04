Governo apresenta programa na Assembleia da República. Acompanhe em direto

O Programa do XXIII Governo Constitucional começa a ser debatido no Parlamento, esta quinta-feira, em sessão plenária, aberta pelo primeiro-ministro, António Costa.

Sublinhe-se que o documento do recém-empossado Executivo, que contém as políticas estruturais para a legislatura, tem a aprovação garantida graças à maioria absoluta que o PS obteve nas legislativas, no final de janeiro.

No entanto, esta sexta-feira, segundo e último dia de debate, os deputados irão votar uma moção de rejeição ao Programa do Governo, apresentada pelo Chega, cuja bancada, 12 deputados, deverá ser a única a votar favoravelmente.