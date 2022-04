Spotify vai deixar de estar disponível na Rússia

A partir do dia 11 de abril, o Spotify deixará de estar disponível na Rússia.

A empresa sueca, que já havia encerrado os seus escritórios no país no início de março, tinha intenções de continuar a manter o Spotify ativo, mas com a nova lei russa, que tem por objetivo criminalizar a disseminação daquilo que considera serem notícias falsas sobre a guerra na Ucrânia, decidiu encerrar de vez o serviço de streaming.

“Infelizmente, a legislação aprovada recentemente que restringe o acesso a informação, elimina a liberdade de expressão e criminaliza certos tipos de notícias coloca em risco a segurança dos trabalhadores do Spotify e até dos ouvintes”, pode ler-se no comunicado do Spotify, citado pela NBC News.