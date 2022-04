Honoris Causa de Gentil Martins e Maria de Belém Roseira

O cirurgião plástico e cirurgião pediatra António Gentil Martins, de 91 anos, e a ex-ministra socialista e atual presidente do conselho consultivo do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, Maria de Belém Roseira, de 72, recebem hoje o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Europeia.

No mês passado, a instituição revelou que, “no âmbito dos valores de responsabilidade social”, tinha tomado esta decisão “por serem duas personalidades de ‘grande relevância nacional cujo contributo para o desenvolvimento social e humano merece o reconhecimento de todos os portugueses’”.

E garantiu que a decisão teve a aprovação unânime do conselho científico da instituição de ensino superior, adiantando que a cerimónia terá lugar esta quinta-feira, Dia Mundial da Saúde, pelas 17 horas no auditório da Lispolis no campus da Universidade.

“A apresentação de António Gentil Martins será feita pelo Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães com a intervenção de Germano de Sousa”, enquanto “a apresentação de Maria de Belém Roseira será realizada pelo Padre Vítor Melícias com a intervenção do General Ramalho Eanes”, lê-se no texto, acrescentado que “após este momento, serão impostas as insígnias Doutorais pela Reitora da Universidade Europeia, Hélia Pereira”.

Em novembro de 2016, a Universidad Europea de Madrid, instituição que integra a rede da Laureate International Universities, e da qual, em Portugal, também fazem parte a Universidade Europeia, o IADE e o IPAM, atribuiu o Doutoramento Honoris Causa a António Guterres.

“Reconhecendo o seu trabalho e liderança no Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o apoio prestado às pessoas apátridas e a salvaguarda dos direitos daqueles que foram obrigados a abandonar o seu país”, a instituição premiou o secretário-geral da ONU - que foi Primeiro-Ministro de Portugal entre 1995 e 2002 e Secretário-Geral do Partido Socialista entre 1992 e 2002 -. no Complexo Universitário Juan Mayorga, Campus Villaviciosa de Odón (Universidad Europea – Madrid), sendo que a cerimónia foi também transmitida nos campos portugueses.