Menina de quatro anos morre depois de levar tiro do irmão de dois anos

Uma menina de quatro anos morreu na manhã de terça-feira, numa estação de combustível em Chester, no estado de Filadélfia, nos Estados Unidos, depois de ser alvejada acidentalmente pelo seu irmão de dois anos.

De acordo com o The Philadelphia Inquirer, a menina foi alveja pelas 11h00 dentro de um veículo que estava estacionado naquele local. A criança foi levada para o hospital Crozer-Chester Medical Center, onde foi declarado o óbito.

Os investigadores acreditam que o menino de dois anos anos estava a brincar com arma desbloqueada no interior do veículo, enquanto o proprietário da mesma estava dentro de um mini-mercado na estação de combustível. O tiro foi ouvido por uma pessoa que se encontrava a abastecer, tendo sido esta a levar a menina para o hospital.

O Procurador do Condado de Delaware, Jack Stollsteimer, disse que os detetives do seu gabinete estão a ajudar a polícia municipal a investigar este "absolutamente trágico" tiroteio.

"Todos na comunidade de Chester, no condado de Delaware, incluindo eu, estão de coração partido ao pensar no que aconteceu a esta pobre criança.

Segundo o grupo Everytown for Gun Safety, desde o início deste ano já houve pelo menos 51 tiroteios não intencionais a envolver crianças, tendo estes levado à morte de 17 pessoas e ferido outras 38.