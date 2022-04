Presidente da República vai visitar ilha de São Jorge na Páscoa

Marcelo Rebelo de Sousa e o presidente do Governo dos Açores irão visitar a Ilha de São Jorge, nos Açores, na Páscoa.

José Manuel Boleiro disse, em declarações aos jornalistas, na sequência de uma cerimónia no Palácio de Sant'Ana, que nos dias 14 e 15 de abril o Presidente da República irá acompanhá-lo numa visita àquela ilha dos Açores, que se encontra com em alerta de erupção vulvânica.

José Manuel Boleiro destacou as fragilidades económicas causadas pela pandemia de covid-19, pela guerra da Ucrânia e agora pela crise sismovulcânica, afirmando que o governo regiral está "atento" e tem "refletido sobre esta matéria em sede do Conselho do Governo".

"Lidaremos depois com os factos e, desde logo, com aquilo que corresponde à comprovada perda de rendimentos subsequente e consequente à situação sismovulcânica, que agora ocorre e geradora de uma crise", afirmou.