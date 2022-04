Subsídio mensal. LBP chega a acordo com INEM

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) esteve reunido ontem com a direção do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e chegaram a acordo para o aumento do subsídio mensal fixo para 4500 euros a partir de abril. No entanto, este valor vai ficar sujeito à aprovação do Ministério da Saúde.

Para a próxima sexta-feira está marcada um novo enconto entre o grupo de trabalho LBP/INEM com vista à revisão do acordo de cooperação existente, continuando em aberto a questão sobre o impacto do aumento recente dos combustíveis.

Em entrevista ao Nascer do SOL, António Nunes, presidente da BPB, já tinha admitido que os bombeiros teriam de ser olhados como o eixo central do socorro e proteção das populações. “Os cidadãos já pagam 123 milhões de euros em taxas dos seguros para o sistema integrado de emergência médica. Os cidadãos já pagam 4 e 8%, respetivamente dos seguros de fogo, pecuários. Os cidadãos já pagam uma percentagem do jogo – quando jogam os jogos sociais – para os bombeiros. Ou seja, para a emergência em Portugal temos quase 200 milhões de euros entre o INEM e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para prestar socorro às populações. Por que não nos sentamos todos à mesa para ver como podemos fazer isto de forma melhor?”, questionou.