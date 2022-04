PJ. Operação faz cinco detidos, dois são militares da GNR

A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco homens, com idades compreendidas entre os 46 e os 53 anos, no âmbito de um inquérito que teve como objetivo investigar crimes de corrupção e tráfico de estupefacientes por elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR). Destes, dois são militares da GNR, diz a força de segurança, em comunicado.

"(...) no âmbito da Operação MERLUCCIOS, foram detidos cinco homens, com idades compreendidas entre os 46 e os 53 anos e realizadas onze buscas, sendo oito em domicílios, duas em sedes de empresas e uma ao Subdestacamento de Controlo Costeiro de Peniche da GNR", diz o comunicado da PJ. As investigações ainda estão a decorrer.

A GNR, contudo, avança, em comunicado, que "foram realizadas buscas no Subdestacamento de Controlo Costeiro de Peniche da GNR, tendo sido detidos 2 militares da GNR". Assim, a autoridade explica que a Guarda prestou toda a colaboração durante as diligências processuais levadas a cabo pela PJ" e "irá proceder ao levantamento do respetivo procedimento disciplinar inerente a este tipo de situações".

Os detidos irão agora ser sujeitos a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Leiria, para aplicação de medida de coação.