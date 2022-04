Ucrânia. O horror de Bucha contado na primeira pessoa

Iryna Yarmolenko acordou com o estrondo de mísseis russos. Eram cinco horas da manhã e esta mãe de 30 anos, eleita para o conselho municipal de Bucha, fora surpreendida pelo começo da invasão.

Hoje, Yarmolenko está a salvo na Polónia, mas mal vê a hora de regressar à sua cidade, de ajudar a reconstruí-la com o apoio de países europeus, até já procura arquitetos e material de construção, falando com câmaras municipais como a de Lisboa e Cascais. Enquanto observa com horror as imagens de Bucha desfeita, ouvindo amigos e vizinhos falarem-lhe de execuções sumárias, violações e pilhagens cometidas pelos soldados russos deixados à solta, frequentemente bêbedos.

Talvez Yarmolenko só tenha escapado à carnificina de Bucha por ter um filho. Mal a invasão eclodiu, meteu-se no carro acorreu a ir buscá-lo à avó, que vivia a umas centenas de quilómetros de distância, não levando nada mais do que água, documentos e um fato de treino. Não fosse isso, poderia ter arriscado ficar.

“Não conseguíamos acreditar que fosse possível que uma capital fosse invadida tão rápido no século XXI”, explica Yarmolenko, à conversa por telemóvel com o i. “Acordei com o barulho e nem conseguia acreditar. Uns segundos depois ouvi o som dos caças ao longe. Passado uns minutos as pessoas começaram a escrever no Facebook que nos estavam a bombardear”. Ligou à mãe, que estava aterrorizada, verificou que as suas amigas mais próximas se tinham escondido em abrigos com os respetivos filhos e arrancou.

