TAP. Ministro admite subsidiação para rotas deficitárias

O ministro das Infraestruturas e Habitação admitiu a hipótese de conceder “subsidiação pública” a rotas deficitárias que prestam serviço público. “Se nos limitarmos a que o nosso trabalho seja simplesmente atacar a TAP, isto não anda para a frente”, disse Pedro Nuno Santos, indicando que “está sempre disponível para trabalhar, para ouvir, para receber sugestões e propostas” e para poder “trabalhá-las”.

De acordo com o governante não há dúvidas: “Uma coisa é entendermos que há rotas que são de serviço público que devem ser financiadas, outra coisa é achar que uma empresa pública, por ser pública, deve fazer rotas deficitárias”. E deu como exemplo, as viagens dos arquipélagos da Madeira e Açores para o Continente que são subsidiadas “para garantir que os cidadãos das regiões autónomas possam voar para o resto do país. Ainda assim, deixou um alerta: “Se entendermos que há um conjunto de rotas que, neste momento, não são feitas, esta deve ser a abordagem. Não estou a assumir nenhum compromisso, o compromisso é trabalharmos com quem tem propostas”, sublinhou o ministro, referindo que “nos últimos dias temos assistido a um ataque permanente à TAP, quando está a reforçar os voos a partir do Porto”, lamentou, salientando que é preciso “parar para pensar”.

Em causa estão voos que a companhia aérea está a operar a partir do Porto. O Jornal de Notícias avançou que, face ao verão de 2019, vai operar menos sete rotas e oferecer menos 705 mil lugares a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o que motivou críticas do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e de vários partidos. No mesmo dia, a TAP revelou que “duplicou o número de voos a partir do Porto face ao ano passado (subida de 98%)”, acrescentando que “esta estratégia de reforço entrou em vigor já em abril e manter-se-á até ao fim do verão deste ano”.

Tratar de “forma equitativa”

Um argumento que não convence a presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) ao afirmar que a TAP, como companhia de bandeira nacional, tem que tratar de “forma equitativa” os territórios. “É evidente que considero que sendo a TAP uma companhia de bandeira nacional, tem que tratar de forma equitativa os territórios, até porque todos contribuímos para a solução que permitiu a manutenção da TAP no Estado”, afirmou Luísa Salgueiro.

E lembrou que a “realidade do aeroporto Sá Caneiro é uma realidade diferente da realidade do aeroporto de Lisboa e que há rotas que só fazem sentido operar a partir de lá”, acrescentando que confia no bom senso.

Para Luísa Salgueiro, “em primeiro lugar é preciso comparar termos que sejam comparáveis e temos que comparar voos de 2022 com os voos de 2021, o mesmo que estão a fazer com as companhias privadas. O primeiro estudo que eu vi era comparar voos de 2022 com voos pré-pandemia e obviamente que havia aí uma desigualdade que implicava a alteração da avaliação da prestação das várias companhias”.

Pilotos falam em cancelamentos, TAP afasta Também ontem, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) afirmou que a falta de pilotos contribuiu para o cancelamento de voos da TAP no fim de semana.

Na mesma nota, o SPAC disse estranhar que “no primeiro fim de semana de implementação do calendário de verão IATA, apesar das irregularidades externas, tenha havido tanta necessidade de contactos a pilotos em folga/férias, ou até convites para comandantes operar à direita”.

A estrutura sindical referiu que “demonstrou-se que, havendo pilotos a mais”, não haveria “claramente voos TAP cancelados por falta de pilotos”, recordando que “foram despedidos pilotos TAP no final do ano passado, alguns já reintegrados por ordem judicial e que não estão a trabalhar por opção expressa da TAP”.

Uma situação entretanto afastada pela companhia ao referir que cancelou “apenas um voo”, que seria “cancelado de qualquer forma”, mesmo que “houvesse mais pilotos”, rejeitando as acusações do sindicato.

A TAP lembrou ainda “ainda existe uma situação de pandemia e que um elevado número de contágios continua a ocorrer em Portugal, o que também afeta os trabalhadores da TAP e causa baixas por doença em todas as áreas da empresa. Como em qualquer outra companhia aérea, em qualquer parte do mundo”.