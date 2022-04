Hong Kong prepara um futuro melhor

O referido Plano sublinha a necessidade de acelerar a construção de um novo padrão de desenvolvimento que seja dominado por um grande ciclo doméstico e a promoção mútua dos mercados doméstico e internacional. Neste novo cenário de desenvolvimento económico, Hong Kong deve não só participar da circulação do mercado doméstico, como impulsionar a circulação do mercado internacional, de forma a gerar vitalidade e oportunidade em benefício do desenvolvimento da região.

Tomar o ciclo doméstico como o pilar principal significa que a China vai concentrar o seu desenvolvimento mais na frente doméstica, continuar a expandir a procura interna e fazer o seu próprio negócio.

Para Hong Kong, o grande mercado da zona continental da China representa grandes oportunidades – já que 60% das exportações de Hong Kong são destinadas a essa zona.

Importa referir que a circulação do mercado doméstico como a parte principal não significa fechamento do país, mas tem como objetivo estimular a procura doméstica para interligar de forma eficiente os mercados interno e internacional e, consequentemente, tirar melhor proveito dos dois mercados. Hong Kong, com a sua vantagem única, pode ser um impulsionador da circulação internacional no novo quadro de desenvolvimento económico da China.

Segundo o 14º plano quinquenal, o governo central concede novos posicionamentos a Hong Kong, tais como centro de rota aérea internacional, centro de inovação, ciência e tecnologia, centro de comércio de propriedade intelectual, e centro de intercâmbio cultural e artístico entre a China e o estrangeiro, o que injetará um novo impulso ao desenvolvimento de Hong Kong, assegurando-lhe um futuro melhor.