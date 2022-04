"Nunca tinha ficado tanto tempo na escola". Na Escola de Comércio de Lisboa, acolher também é aprender

Multiplicam-se os gestos de solidariedade no acolhimento de refugiados ucranianos. Na Escola de Comércio de Lisboa, na Encarnação, foi esse o mote das duas últimas semanas, quando decidiram colaborar com o Serviço Jesuíta aos Refugiados e transformar as salas de aula frequentadas anualmente por 700 alunos de cursos profissionais do ensino secundário num centro de acolhimento temporário. Por ali passaram já cem refugiados e o último grupo saiu na sexta-feira, a maioria para famílias de acolhimento em diferentes pontos do país ou para a casa de familiares e conhecidos no Algarve.

As camas continuam prontas para acolher quem chegue, sempre na base de um estadia temporária enquanto são encontradas soluções mais permanentes. À porta de cada sala, bens de higiene e snacks, numa escola que aproveitou a experiência dos cursos que ministra a alunos do secundário na área de hotelaria e comércio e se reformulou em 24 horas.

E chamou os jovens a participar, por acreditar que isso também faz parte da formação.

Piedade Pereira, diretora daquela que é uma das escolas profissionais mais antigas a funcionar em Lisboa e recebe alunos de toda a região num acordo de parceria com o Estado, diz que em 27 anos na instituição foram as semanas mais intensas e também um desafio especial para todos, o método de aprendizagem usado nas diferentes disciplinas.

“Queremos que saiam daqui bons técnicos mas também boas pessoas”, resume, sensibilizada pela forma como professores e estudantes se mobilizaram. Estão num momento de estágios, que os jovens realizam em vários pontos dos cursos que vão de vendas e marketing, vitrinismo e design de loja, cozinha e pastelaria a restaurante bar a informática, por isso nem todos puderam estar presentes, mas muitos responderam à chamada.

