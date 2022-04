Programa Governo. Economistas lamentam falta de novas medidas

Os economistas contactados pelo i dão cartão vermelho ao programa do Governo, considerando que as metas apresentadas não são aquelas que seriam expectáveis neste tipo de documento, tendo em conta a atual situação financeira.

Apesar de o Executivo ter garantido que a guerra na Ucrânia “baralhou” as contas do novo Governo ao obrigar a reajustamento do documento – mesmo contendo “todos os compromissos assumidos durante a campanha para responder às questões da pandemia, aos portugueses e aos seus problemas”, segundo palavras de Ana Catarina Mendes – João César das Neves, João Duque, Luís Aguiar-Conraria e Eugénio Rosa não partilham da mesma opinião.

“Parece-me um pouco tolo ter mantido o plano inicial, apesar de a guerra na Ucrânia ter mudado o mundo. O que isso quer dizer é que aquilo que lá está é agora bastante irrealista, pois só seria realizável se os efeitos da guerra forem pequenos e rápidos”, garantiu ao i, João César das Neves.

De acordo com o economista, ”um programa de Governo tem tudo e por isso tem muitas prioridades de muito tipo”, diz, defendendo que, no campo económico, “as prioridades deveriam estar naquilo que foi descurado no mandato anterior e também está quase ausente do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]: parar a descapitalização da economia para começar a subir a produtividade, a competitividade e regressar ao desenvolvimento sólido que não temos há mais de 20 anos”.

No entanto, admite que “a experiência parece indicar que isso seria pedir de mais a este Governo”, ao afirmar que “certamente, o Novo Executivo continuará a apostar em servir os grupos instalados, confiando que o reboque da economia internacional chegue para nos dar alguma dinâmica”.

César das Neves vai mais longe: “Foi isso que lhe deu a maioria absoluta. Vamos ver se continua a funcionar mais quatro anos”.

Mais do mesmo Também para João Duque o documento não apresenta grandes surpresas. “Estruturalmente não sentimos grandes mudanças. Tivemos dois anos de covid e uma guerra e o Governo apresenta estruturalmente as mesmas linhas, os mesmos desafios”.

E acrescenta: “É tudo igual. Terá desaparecido a questão do lítio, mas não vejo nada de novo que seja entusiasmante. Não é um programa de emergência. É uma continuação do anterior. Não vejo alterações significativas, ao contrário do que devia acontecer, uma vez que, devia ter sido revisto”. Ainda assim, o economista deixa uma garantia: “Portugal também não arrisca porque vai atrás sempre do que a Europa fizer”, diz ao i.

O economista lembra ainda que, o programa do Governo tem em conta o preço do petróleo a 92 dólares, muito abaixo dos patamares que atualmente são cobrados. “São 180 páginas mas parece que foi um bocado desenhado em cima do PRR. A inflação não aparece no programa. Mantém as contas certas que já estavam no documento anterior. É parecidíssimo com o que já tinha sido apresentado e até tem os mesmos títulos do programa anterior. O primeiro desafio são as alterações climáticas, tal como acontecia com o anterior, o segundo desafio é a demografia, tal como o outro programa, o terceiro desafio são desigualdades, nada de novo, o quarto desafio é a cidade digital, ou seja, é a mesma coisa”.

João Duque dá ainda como exemplo a questão da produtividade que, apesar de aparecer 10 vezes, não está associada a políticas específicas: “Basicamente é o programa eleitoral e o anterior programa do Governo. Não há diferenças significativas”, refere.

Quanto ao próximo Orçamento de Estado a apresentar que, segundo Mariana Vieira da Silva contará com outro tipo de respostas – uma vez que as medidas a lançar a curto prazo já foram apresentadas –, o economista espera que haja alterações mais significativas face ao documento que foi chumbado no ano passado e que levou a eleições antecipadas.

Também Luís Aguiar-Conraria não hesita: “Pegaram no antigo programa e voltaram a apresentar o mesmo documento”, afirma. “O mundo é que mudou”. E ao i dá o exemplo da taxa inflação que será mais elevada daquilo que estava previsto, assim como os preços da energia e dos combustíveis.

Uma opinião que vai ao encontro da de Eugénio Rosa, que afirma que no capítulo do programa “Contas certas para a recuperação e convergência”, o Governo “ignora deliberadamente os efeitos graves da guerra para os portugueses e para o país”. O economista é duro na análise, defendendo que a principal prioridade do Executivo “não são as pessoas, nem os efeitos da escalada de preços, nem uma eventual quebra de abastecimentos de bens essenciais – como é o caso dos cereais – mas reduzir rapidamente o défice orçamental e a dívida pública”, mesmo que depois “afirme que para atingir aquele objetivo são necessárias medidas que preservem a capacidade produtiva do país, de ajudas às empresas e às famílias e a defesa contra os aumentos exponenciais do preço de energia e dos bens alimentares, no entanto, fica clara que estas medidas devem-se subordinar ao objetivo que o Governo considera prioritário que é o de ‘contas certas’”.

O economista aponta ainda o dedo ao objetivo traçado pelo Governo de António Costa para os próximos anos e que passa por reduzir a dívida pública, em 2023, para um nível inferior a 116% do Produto Interno Brito (PIB) – no quarto trimestre do ano passado era de 127,4% do PIB, segundo os dados do Banco de Portugal – até atingir no final da legislatura na ordem dos 100% do PIB. “Mesmo com a pandemia, cujos efeitos ainda não terminaram e com as consequências dramáticas da guerra na vida dos portugueses e na economia do país, o objetivo prioritário deste Governo é impor uma contração grande da despesa pública, pois só assim é que conseguirá reduzir a dívida pública em mais de 27,4 pontos percentuais em apenas 4 anos, como consta do seu programa”, refere.

E para justificar a sua opinião, Eugénio Rosa recorre às contas apresentadas no documento: entre 2021 e 2023 estima-se uma melhoria acentuada do défice orçamental de 2,8% para 0,7% em 2023, em resultado do forte crescimento económico de 5% em 2022 e 3,3% em 2023 e das poupanças resultantes das medidas extraordinárias e temporárias relacionadas com a pandemia no valor de 2,3% do PIB. Contas essas que levam o economista a garantir que “a guerra está fora do radar do Governo. Parece que vive em outro país que não é o real e está cego à tempestade económica e social já visível para muita gente”. E vai mais longe: “A situação real dos portugueses e do país parecem não o preocupar. Eis um defeito da maioria absoluta: a cegueira”.

Quanto a uma resposta por parte do Executivo em relação ao aumento da pobreza que deverá ser causada pela escalada do aumento de preços, Eugénio Rosa garante que no documento é apenas indicado que é preciso “criar uma prestação social única para as prestações de cariz não contributivo assegurando a sua eficácia no combate à pobreza”.

Cartão vermelho também para a saúde e educação O economista deixa uma palavra às áreas da saúde e da educação. “O problema da falta de médicos no SNS e, em particular nos centros de saúde, vai-se agravar enormemente este ano e nos próximos anos com aposentação/reforma de milhares de médicos”, sublinha, garantindo que está previsto que “em 2022 atinjam a idade de aposentação/reforma 1089 médicos; em 2023, 419 médicos e, em 2024, mais 297 médicos. Embora este problema seja de uma extrema gravidade, no entanto o programa do Governo nada é dito sobre ele: é como não existisse, critica. A única resposta a este grave problema no programa é “garantir que a Unidades de Saúde Familiar abranja 80% da população na próxima legislatura, mas sem resolver o problema de falta médicos, como tal, é evidente que o problema irá agravar-se ainda mais”.

Uma situação que, no seu entender, não é muito diferente do que se verifica na educação. “Este ano já milhares de alunos, a FENPROF referia 25 mil, começaram o ano escolar sem aulas por falta de professores. Em 2021 aposentaram-se/reformaram-se dois mil professores; em 2022 prevê-se que se aposentem mais 2826 professores e, em 2023, mais 3515 professores. Até 2030, prevê-se que se aposentem/reformem 57,8% dos professores atualmente existentes”.

E face a este cenário, questiona, o que diz o programa do Governo? “Apenas refere que se pretende ‘alterar o regime de recrutamento, com a introdução de fatores de estabilidade reforçada ao acesso à carreira, com a redução da mobilidade entre escolas e desenvolver um programa de atração de titulares com habilitação profissional para a docência, mediante condições de estabilidade, e será revisto o regime de habilitações para a docência”.

Raio-x De acordo com o documento apresentado, o Governo estima que além do aumento regular das pensões, que varia entre 0,24% e 1% – consoante o valor de cada uma – haverá lugar a um aumento extraordinário de dez euros, generalizado, para todas as pensões até 1097 euros. O aumento entra em vigor com a aprovação do Orçamento do Estado para 2022 e é retroativo a 1 de janeiro deste ano.

O programa define ainda que, de forma faseada, o salário mínimo nacional deverá atingir “pelo menos os 900 euros até 2026”. Trata-se de um aumento de 20% por ano, no entanto, este grau de subida em cada ano estará sempre condicionado à evolução económica.

O Governo acena ainda que, de forma gradual, as creches passarão a ser gratuitas até 2024, começando já em 2022 com as crianças do primeiro ano de creche. E tem ainda como objetivo “promover um parque habitacional público e cooperativo capaz de dar resposta no mercado de arrendamento” para ajudar a regular o mercado e permitir que todas as famílias, com mais ou menos rendimentos, consigam ter casa. Para isso vai criar um parque habitacional público de habitação a custos acessíveis e reforçar a mobilização do património devoluto para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, com vista à reabilitação para arrendamento a custos acessíveis. Serão dados “incentivos fiscais ao arredamento acessível” e a promoção habitacional a custos acessíveis terá IVA reduzido.

Além disso, conta várias medidas exclusivamente destinadas a territórios do interior. Uma delas é a “redução do valor das taxas das portagens nas autoestradas” e outra é a “cobertura total de banda larga fixa e móvel” no país. Ao mesmo tempo, serão reforçados os sistemas de transporte a pedido e os mecanismos de cooperação transfronteiriça, por via de benefícios à mobilidade entre regiões fronteiriças de Portugal e Espanha.

Para as empresas serão impostos patamares obrigatórios de contratos sem termo e a obrigatoriedade de contratos de trabalho para os trabalhadores dos postos digitais. Para já, não há percentagens mínimas concretas, mas é certo que nenhuma empresa poderá continuar a laborar apenas com trabalhadores temporários.

Medidas que levaram Mariana Vieira da Silva a garantir: “Não abandonámos no âmbito deste Programa do Governo nenhum dos compromissos que tinham sido assumidos. Isso prende-se com a expectativa de que a conjuntura que atualmente vivemos não nos impedirá de, até ao fim da legislatura, Portugal poder retomar o caminho de crescimento e de modernização que vínhamos seguindo”.

Para já, admitiu a necessidade de uma “resposta abrangente no curto prazo aos desafios imediatos, com um pacote integrado de medidas que tenha em conta a preservação da capacidade produtiva do país, a ajuda às empresas com dificuldades de tesouraria e às famílias e a defesa contra os aumentos exponenciais do preço da energia e dos bens alimentares”.

Para o Governo, a resposta ‘focada em objetivos de médio e longo prazo’ passa por uma “mudança do modelo de desenvolvimento económico do país, que deve basear-se na inovação tecnológica, e deve atuar ao nível das alavancas fundamentais que podem mudar a trajetória de desenvolvimento”. Daí considerar fundamental “o reforço continuo das qualificações dos trabalhadores e a formação profissional efetiva; a capitalização das empresas e a mudança do paradigma existente, que é muito centrado no recurso ao crédito bancário e ao endividamento”.